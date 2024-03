Sono un soldato Arianna Meloni non chiude la porta per le Europee

(Di domenica 24 marzo 2024)ribadisce il suo "no" alla candidatura nelle liste di FdI per lema si mette a disposizione del partito: "Non si può mai sapere nella vita se sei chiamato a fare altro"

Arianna Meloni: “Candidarmi alle europee Per me no, ma Sono un soldato e non si sa mai” - “Io dico di no, vi assicuro non mi appartiene. Preferisco stare dietro le quinte. Poi è ovvio che io Sono un soldato. Quindi non si può mai sapere nella vita se sei chiamato a fare altro”: lo dice ...fanpage

Europee, Arianna Meloni non scioglie la riserva: “A decidere è Giorgia, io Sono un soldato” - Davanti alla stampa arriva anche la critica al PD sul tema delle donne capolista per le Europee: “È il partito delle acclamazioni, noi abbiamo il presidente del Consiglio donna, a casa nostra gente ch ...ilriformista

