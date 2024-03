Sono diventato cieco | ma vedo il Bologna volare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) "Vado a vedere il". O, in alternativa, "Vado a vedere la Fortitudo". Frasi che avremo sentito milioni di volte. Solo che il soggetto in questione, Massimiliano Piombo detto Mamo, 50 anni, ha una particolarità: non ci vede. Mamo è affetto dalla sindrome di Usher. Che significa perdita progressiva dell’udito e una retinite pigmentosa che rende ciechi. "I problemi uditivicomparsi quando avevo due anni – dice –. Ho capito che sareia 16 anni quando, giocando a basket, presi il pallone in piena faccia. Il campo visivo si stava accorciando, non vidi il pallone". Mamo è uno splendido cinquantenne: tre figli, Samuele di 23 anni, Simone di 22 e Olivia di 18 e una compagna, Cinzia. Lavora come fisioterapista al Sant’Orsola. E’ stato anche in Fortitudo. E siccome non sa stare con le mani in ...