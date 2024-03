Sono 137 le vittime della strage alla sale concerti di Mosca

Il centrodestra: "Già 137 ispezioni e zero proteste del presidente Anci" - Dopo la furiosa polemica dei giorni scorsi, sul caso Bari si tenta di abbassare i toni, da sinistra come da destra. Lo fa il sindaco Antonio Decaro: le lacrime in conferenza stampa e la benedizione ur ...ilgiornale

2023, l'anno record per il turismo in Veneto: e tornano gli americani - VENEZIA - I russi Sono scomparsi, in compenso i tedeschi Sono aumentati (+2,8%) e, soprattutto, Sono tornati gli americani (+31.6%). Gli alberghi in genere, anche i cinque stelle, tirano meno, vanno..ilgazzettino