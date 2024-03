Sommerso dai debiti | Cafu costretto a mettere all' asta la sua megavilla in Brasile

l’ex leggenda della Serie A è nei guai fino al collo: più di 3 milioni di debiti con creditori e banche. Non è proprio un bel periodo per il calcio italiano che negli ultimi anni sta affrontando ... (rompipallone)

Cafu Sommerso dai debiti: ecco quanto deve alle banche l’ex Roma e Milan - Guai per Cafu, che si ritrova nei debiti fino al collo: l'ex terzino brasiliano costretto a vendere la sua villa.calcioinpillole

Spaccio e prostituzione, c’è un mondo Sommerso anche a Pordenone. Telegram è il punto di contatto - PORDENONE - Non è vero che Pordenone in questo caso è un paese e non una città. Lo è forse il fatto che nel capoluogo del Friuli Occidentale certi fenomeni si ...ilgazzettino

Il compagno di Santanchè e la moglie di La Russa comprano e rivendono una villa in un’ora: indaga la Procura - La villa di Francesco Alberoni in Versilia è stata comprata e rivenduta in meno di un'ora: la procura di Milano sospetta che dietro l'operazione commerciale ...fanpage