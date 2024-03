Sommer | un segnale post infortunio fa sperare l’Inter

(Di domenica 24 marzo 2024) La brutta notizia che arriva dalla serata di ieri è l’alla caviglia per Yanndurante l’inutile amichevole tra Svizzera e Danimarca. Un piccolo, però, può farper il meglio.– Uscito al 37? per un problema alla caviglia destra, Yannfa preoccuparee i suoi tifosi. Specialmente considerando come adesso i nerazzurri sono attesi dallo sprint finale del campionato. Ciò che fa più rabbia, inoltre, è il fatto che l’sia arrivato in un’amichevole letteralmente inutile tra Danimarca e Svizzera, finita peraltro con uno scialbo 0-0. In ogni caso unpuò farin vista della gara contro l’Empoli. Ovvero ...

Inter in ansia, come sta Sommer Le sensazioni dopo l’infortunio - Inter, c’è un segnale positivo per Sommer: verrà valutato al rientro Yann Sommer, portiere svizzero classe ’88 dell’Inter, durante Danimarca-Svizzera ha dovuto lasciare il campo, nonostante il ...spaziointer

Sommer si fa male con la Svizzera, altro infortunio in nazionale per l'Inter: i tempi di recupero - Inter, Sommer ko in nazionale: costretto al cambio in Danimarca-Svizzera L'Inter è in ansia per Yann Sommer. Il portiere nerazzurro è partito titolare tra i pali… Leggi ...informazione

Svizzera, Yakin: "Sommer All'inizio ha continuato a giocare, spero non sia grave" - Infortunio Sommer, Inter in ansia: le sue condizioni e cosa filtra sui controlli Infortunio Sommer – Periodo decisamente poco fortunato per l’Inter, che tra vicende extra… Leggi ...informazione