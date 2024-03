Sommer e de Vrij | ansia Inter | quando si saprà di più? Il programma

(Di domenica 24 marzo 2024)e dehanno accusato due diversi problemi nelle rispettive Nazionali e quindi ritornano a Milano. Sia il portiere svizzero che il difensore olandese dovranno sottoporsi ad esami mediciapprofonditi: l’in seguito valuterà i tempi di recupero INFERMERIA POST NAZIONALI – Yanne Stefan denon proseguiranno il ritiro con le rispettive Nazionali, ovvero Svizzera e Olanda, a causa di due diversi infortuni. Il portiere svizzero ha subito una botta alla caviglia nell’amichevole disputata ieri sera contro la Danimarca, uscendo in anticipo su Rasmus Højlund, attaccante del Manchester United ed ex Atalanta.è atteso oggi a Milano e domani si sottoporrà ad esami approfonditi con lo staff medico dell’. Il fatto che sia ...

Serie A - Inter, Sommer dopo la distorsione alla caviglia destra torna alla Pinetina per controlli medici - SERIE A - Il portiere dei nerazzurri, impegnato in Nazionale con la sua Svizzera, ha riportato una distorsione alla caviglia destra durante il match contro la D ...eurosport

Il Verona perde Suslov: i tempi di recupero - Ancora una volta la sosta delle Nazionali non porta buone notizie per i club. In questa pausa, infatti, sono stati molti i problemi fisici che hanno colpito i ...footballnews24

Inter, Sommer infortunato: a rischio la gara con l'Empoli - L'estremo difensore svizzero è uscito infortunato dall'amichevole della sua Nazionale contro la Danimarca. Audero è in pre-allarme per il match di lunedì con i toscani.corrieredellosport