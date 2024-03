Sommer | conferme dalla Svizzera | rientro all’Inter ed esami

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 24 marzo 2024) Dopo l’infortunio alla caviglia nell’amichevole tra Danimarca e, Yanntornerà a Milano. A comunicarlo la nazionale elvetica stessa, che rivela anche il suo sostituto.– Non resterà al fianco dei compagni di nazionale Yannche, dopo l’infortunio alla caviglia nella gara contro la Danimarca, rientra a Milano. Questo il comunicato ufficiale della: “Yannlascia il ritiro e raggiungerà il suo club, l’Inter, per sottoporsi amedici. Verrà rimpiazzato in rosa da Jonas Omlin, che raggiungerà la squadra a Dublino nel corso della giornata di domenica“. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...