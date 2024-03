Sommer come sta? Riaffiorato un ricordo | Inter subito attiva ? TS

(Di domenica 24 marzo 2024) Yannè uscito anzitempo dalla sfida tra Danimarca e Svizzera. Il portiere dell’ha accusato un problema alla caviglia. Tuttosport spiega le sue condizioni e il da farsi. ULTIME ? Piove sul bagnato per l’, che dopo lo stop di de Vrij e il caso Francesco Acerbi, rischia di perdere un’altra pedina fondamentale del suo scacchiere. Il portiere svizzero ha giocato solamente 35? dell’amichevole tra Danimarca e Svizzera, perché costretto ad uscire per una distorsione alla caviglia. Guaio scaturito dieci minuti prima dopo un’uscita da calcio d’angolo e poi, probabilmente, riacutizzato dall’entrata di Hojlund.è uscito da solo dal campo, ma èaffiorato ildei problemi accusati a Qatar 2022. ...

In Udinese-Juventus c’è stato un episodio molto simile a quello che ha portato al rigore tra Yann Sommer e Mbala Nzola in Fiorentina-Inter. Luca Marelli spiega le differenze su Dazn. EPISODI – A ... (inter-news)

Alla fine del film Sommersby , Jack Sommersby viene condannato a morte per un omicidio che non ha commesso e. Laurel lotta per dimostrare la sua innocenza fino all’ultimo momento. Alla fine, Jack ... (cultweb)

Per Sommer c’è grande apprensione per l’infortunio in Danimarca-Svizzera . ecco il VIDEO con la dinamica che ha portato il portiere dell’Inter a ricevere il cambio. LO STOP – Danimarca-Svizzera di ... (inter-news)

Sommer, infortunio in Nazionale per il portiere dell’Inter: cos’è successo - Movimento innaturale con la caviglia destra per Yann Sommer nella partita Svizzera-Danimarca. Out anche il milanista Kjaer, problemi per Pioli ...corriere

Inter, le condizioni di Sommer - Visualizzazioni: 10 Yann Sommer è stato costretto ad abbandonare anzitempo l’amichevole della sua Svizzera con la Danimarca per un infortunio. Inter, le condizioni di Sommer Al 37esimo dell’amichevole ...calciostyle

Sommer infortunato e sostituito: duro scontro con Hojlund, come sta - Sommer, come si è infortunato in Danimarca-Svizzera Al 35' Sommer stava rinviando per eludere il pressing del centravanti del Manchester United che, nel tentare di rintuzzare il rilancio di Sommer, lo ...corrieredellosport