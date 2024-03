Solo alla Ferrari non hanno capito che Sainz è più forte di Leclerc

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 24 marzo 2024) Ladomina in Australia. Torna a piazzare una doppietta in Formula Uno. E ovviamente a vincere è il pilota più, il più completo: Carlos. Lo spagnolo parte in prima fila, al secondo giro supera Verstappen e di fatto non perde più il comando della gara. Gara contrassegnata dallo storico ritiro di Verstappen che non si fermava definitivamente ai box da due anni: ha parcheggiato l’auto al terzo giro. Ottima anche la prova diche però puòaccontentarsi del secondo posto. In compenso fa segnare il giro più veloce. La vittoria non è mai stata in discussione.vinse l’unica gara dello scorso anno sottratta allo strapotere Red Bull, a Singapore. Lo spagnolo è tornato in pista appena quindici giorni dopo l’intervento di appendicite. La gestione di ...