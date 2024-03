Soldi dalla Regione alle polizie locali Destinati a migliorare le dotazioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) Ammontano a poco più di 96mila euro le risorse destinate al Lodigiano nell’ambito del bando regionale per l’assegnazione di finanziamenti, a favore delledei comuni, per poter acquistaretecnico-strumentali e rinnovare le auto di pattuglia. Nello specifico, i fondi sonoa 17 nuove telecamere a Maleo, mentre all’Unione Nord Lodigiano i fondi serviranno per l’acquisto di 18 dispositivi tra pc, tablet e smartphone, di un defibrillatore, di un’autovettura ecologica e di una fototrappola. La Polizia Locale di Casalpusterlengo potrà dotarsi invece di tre nuove telecamere e di un etilometro, oltre a potenziare la centrale radio, mentre due dispositivi digitali, un impianto di allarme, una fototrappola e due nuovi motoveicoli andranno a potenziare la Polizia Locale di Lodi. Intanto, ...