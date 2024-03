Soccorsi tre speleologi alla ‘grotta delle canne’ a Minori

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 24 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiComplessa attività di soccorso portata a termine nella serata di oggi dagli uomini della Guardia Costiera di Salerno e personale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino a favore di trerimasti intrappolati all’interno della GrottaCanne in località. I tre, associati al Gruppoco Natura Esplora di Avellino, erano entrati nella cavità marina denominata GrottaCanne (solo dallo scorso 15 marzo classificata quale vera e propria grotta) nella serata di ieri per attività dia e studio con l’intenzione di passare tutta la notte e riuscire nella mattinata odierna. Non avendo avuto alcuna notizia dei tre dalle 11 di stamattina l’associazione a cui gliappartengono, ...