Snowboardcross | Michela Moioli trova il podio nell’ultima gara della stagione Coppa a Trespeuch

(Di domenica 24 marzo 2024)chiude in grande stile ladel Mondo di2023-2024. L’annatarinascita per la bergamasca che centra la quinta top-3 stagionale con un supera Mt. St. Anne nellaconclusiva. Era riuscita a sognare in grande l’azzurra che si è rita per tre quarti didavanti nella Big Final, salvo essere superata sul finale da Charlotte Bankes che timbra la doppietta nel week-end. Terza posizione per l’australiana Josie Baff. Quarta, ma con gioia, la francese Chloe: la transalpina si porta a casa ladel Mondo battendo proprio Bankes emostruosa quella di Eliot Grondin: sono addirittura sette le ...

Canada amaro: Moioli chiude al sesto posto, addio ai sogni di Coppa - Snowboardcross. Sabato 23 marzo a Mont-Sainte-Anne la campionessa di Alzano ha mancato l’accesso alla finale vinta dalla britannica Bankes. Sfuma la speranza di conquistare il trofeo, nelle mani di ...ecodibergamo

A Michela Moioli non riesce la rimonta: sfuma in Canada la Coppa del Mondo - Michela Moioli dice addio al sogno di centrare la quarta Coppa del Mondo di Snowboardcross. Sulla pista canadese di Mont St Anne la bergamasca esce in semifinale, rimediando solo 40 punti e ...bergamonews