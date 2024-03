Sinner ritrova Griekspoor a Miami | mi piacciono queste sfide

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 24 marzo 2024) AGI - "Per essere una prima partita del torneo e' andata bene. Ieri sapevamo che si rischiava di non finire la partita, mentalmente ero preparato. La giornata pero' e' stata lunga, poi quando ci hanno dato l'ok per andar via non ho piu' pensato al Tennis. E' importante non pensarci sempre. Oggi sono stato molto attento, ho fatto quello che andava fatto e mi sono sentito meglio di ieri. E' stata una prestazione molto positiva, posso essere contento". Jannikcommenta cosi', in conferenza stampa, il successo all'esordio alMasters 1000 nel derby con Andrea Vavassori. "Qui e' difficile giocare i primi turni - ha aggiunto - venendo da Indian Wells si trovano delle condizioni decisamente diverse. Oggi in poche ore abbiamo avuto la pioggia, il sole, poi c'era tanta umidita'. Ovviamente siamo preparati, ma il corpo ha bisogno di tempo per ...