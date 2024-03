Sinner-Griekspoor oggi in tv | ATP Miami 2024 | orario | programma | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) Il tabellone di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000 divedrà tornare in campo già, domenica 24 marzo, l’azzurro Jannik, testa di serie numero 2, che affronterà il neerlandese Tallon, numero 25 del seeding. Il match sarà il terzo insullo Stadium a partire dalle ore 17.00 italiane, dopo l’incontro di singolare femminile tra la numero 3, la statunitense Coco Gauff, e la lucky loser transalpina Oceane Dodin, e quello di singolare maschile tra il magiaro Fabian Marozsan ed il danese Holger Rune, numero 6. La diretta tv del derby tra Janniked Andrea Vavassori del torneo didi tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis, mentre la direttasarà fruibile su Sky Go, Now ...