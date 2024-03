Sinner-Griekspoor in tv | data | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) Janniksfiderà Tallonnel terzo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Dopo il comodo esordio contro Vavassori, il numero uno d’Italia torna in campo per sfidare l’ostico, che ha debuttato con un successo in tre set ai danni di Michelsen. Ampiamente favorito l’azzurro, capace di vincere tutti e tre i precedenti e determinato a far valere il proprio status di seconda testa di serie in una parte di tabellone prima di avversari di primo piano. In palio un pass per gli ottavi di finale contro il vincente del match Damm-O’Connell. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo domenica 24 marzo come ...