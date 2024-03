Sinner-Griekspoor 5-7 primo set | terzo turno Atp Miami – Diretta

(Di domenica 24 marzo 2024) Pubblicato il 24 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Jannikin campo contro l'olandese Tallonneldell'Atp Masters 1000 di. L'azzurro, testa di serie numero 2, ha sempre vinto nei 3 precedenti confronti diretti.5-7, 1-1 –va come un treno, game a zero con un altro ace.5-7, 1-0 –prova a ripartire. Ilgame del secondo set va in archivio con qualche patema. L'azzurro scivola 0-30 ma si tira fuori dalle sabbie mobili.5-7 –sale 0-30 ma non riesce a completare l'opera.si porta sul 30-30 e ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Griekspoor , incontro valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Miami 2024 (cemento outdoor). L’altoatesino è reduce dalla vittoria in due set ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE In questa partita Griekspoor sta giocando benissimo, mostrando un tennis di altissima qualità. L’olandese ha messo a segno 16 vincenti al netto di soli 3 ... (oasport)

Sinner-Griekspoor 5-7: il primo set va all'olandese che vince con due ace - Jannik Sinner scende in campo per il 3° turno del Masters 1000 di Miami contro l'olandese Tallon Griekspoor. In palio il pass per gli ottavi di finale. I due si erano ...ilmattino

Sinner-Griekspoor 5-6: break dell'olandese che è in vantaggio per la prima volta - Jannik Sinner scende in campo per il 3° turno del Masters 1000 di Miami contro l'olandese Tallon Griekspoor. In palio il pass per gli ottavi di finale. I due si erano ...ilgazzettino

Diretta Sinner-Griekspoor oggi, terzo turno a Miami - Dopo aver battuto nel derby Vavassori, l'azzurro affronta l'olandese Griekspoor già battuto per due volte a Rotterdam e nelle finali di Davis a Malaga Alberto Dalla Palma Nel terzo turno del torneo di ...informazione