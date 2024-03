Sinner contro l' olandese Griekspoor | quando e dove vederla

C'è un tifoso eccellente con la Nazionale di Spalletti , in Florida: Jannik Sinner . Ha voluto portare il suo incoraggiamento all' Italia che, in vista degli europei di giugno in Germania, affronta ... (firenzepost)

dopo una lunga giornata di pioggia a Miami Sinner scende in campo contro Vavassori e si aggiudica un derby infinito, rimandato diverse volte per maltempo: nel prossimo turno incontrerà Tallon ... (fanpage)

ATP Miami, quando gioca Sinner nei sedicesimi Avversario, orario e diretta tv - Sarà il quarto incontro in carriera per Sinner contro il talento olandese: i due si sono affrontati 2 volte a Rotterdam (2023 e 2024) e una volta in Coppa Davis, in tutte e 3 le occasioni Sinner ha ...sportfair

Ecco quando Jannik Sinner ha perso l’ultima volta contro un tennista italiano - Dodici vittorie su dodici derby: questo è il clamoroso record di Jannik Sinner contro i tennisti italiani nel circuito Atp. L’atleta di San Candido è al momento infallibile nei derby contro i tennisti ...sportal

Ieri Sinner ha vinto il derby con Vassori per 6-3 e 6-4 - Ieri Jannik Sinner ha battuto il collega italiano Lorenzo Vavassori in due set e oggi scende in campo con l’olandese Tallon Griekspoor, N. 26 al mondo. Secondo i programmi, la partita dovrebbe cominci ...ladigetto