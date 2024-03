Sinner | che imbarazzo | non sapeva come dirlo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 24 marzo 2024)ha vuotato il sacco e confessato un segreto che nonbene se tenere per sé o se condividere: che. Chi mai avrebbe pensato che quel bizzarro gruppetto di tifosi potesse diventare tanto celebre in tutto il mondo? Nessuno, probabilmente, sebbene tutti si fossero accorti che la loro idea era stata, in effetti, assai geniale. Con i loro abiti di colore arancione hanno portato allegria e risate in ogni dove, checché ne dicano, oggi, i loro haters. Già, perché essendo così famosi anche loro, adesso, hanno della gente che gli rema contro. Italian tennis player Jannikspeaks in front of the Australian Open trophy he won on Sunday during a press conference in Rome, Wednesday, Jan. 31, 2024., 22, was the the first Italian to win the Australian Open that is the first grand slam ...