Silvio Berlusconi e il “lascito ideale” alla figlia Marina prima di morire | ecco cosa c’è scritto

Berlusconi, le quattro pagine scritte prima di morire. Marina: «Ero con lui al San Raffaele, è il suo testamento ideale» - «Ero lì con lui, in quella camera del San Raffaele di Milano, nel primo pomeriggio di sabato 10 giugno, quando (mio padre, ndr) scrisse queste righe. E non potrò mai, ...ilmessaggero

In Cdm il test psicoattitudinale per i magistrati - Come voleva Licio Gelli. Come voleva Silvio Berlusconi, che della P2 del “venerabile maestro” ne fece parte. Il governo Meloni si appresta ad approvare i test psicoattitudinali per gli aspiranti magis ...ilfattoquotidiano

Sisto, l’ex legale di Berlusconi che rinnega il garantismo per donare la Puglia a Tajani - Ecco come ha cambiato giacchetta in pochi giorni. Abbandona Licia Ronzulli, con cui era palesemente schierato, e si “gasparrizza” ...repubblica