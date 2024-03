Silenzio! Altrimenti i giornali di sinistra | Salvini scatenato ridicolizza i rosiconi | Video

(Di domenica 24 marzo 2024) "Non fate così... che poi isti dicome fanno a dire che non c'era nessuno? Piùsi, piùsi". Così Matteodal palco della convention di Identità e Democrazia che si è tenuta a Roma, dal nome "Winds of change". Il vicepremier e leader della Lega, con ironia, ribatte alle accuse della stampa progressista, che parlava preventivamente di "flop". Un "flop" smentito dai fatti: la sala è piena emette nel mirino i: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ddl semplificazioni, meno vincoli per i lavori nei palazzi dei centri storici: fissato a 60 giorni il termine del Silenzio-assenso - Autorizzazioni più celeri per ristrutturare o costruire immobili nelle aree vincolate. Come nei centri storici delle città. Nullaosta più rapidi per cremare o disperdere ...ilmessaggero

Il partigiano Angelo Nazio: “Lunga vita a Mattarella, Altrimenti siamo nelle mani dei fascisti” - Aveva 18 anni quando si unì ai Gap e nelle cave di pozzolana, che si nascondono oltre la via Ardeatina, ha rischiato di finirci anche lui ...ilsecoloxix

Permesso di costruire e Silenzio assenso: il TAR sulle tempistiche - Una interessante sentenza del TAR si esprime sul Silenzio-assenso formatosi sull’istanza di permesso di costruire ...lavoripubblici