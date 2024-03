Siamo stati al Ballo della Rosa 2024 | la notte più scintillante dei reali di Monaco

(Di domenica 24 marzo 2024)nella Salle des Etoiles dello Sporting Monte Carlo per l'evento più glamour dell'anno. Protagonista assoluta la principessa Charléne, assente da 10 anni. A ballare in pista, fino afonda, Charlotte Casiraghi non accompagnata, e Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, i più innamorati. Cronaca di una«disco dance», sulle note di Gloria Gaynor

Pavard ha parlato al termine della sconfitta della sua Francia contro la Germania. Il difensore dell’Inter onesto, ma anche sereno. RIMETTERCI IN MOTO ? Benjamin Pavard , in camp per 90? in ... (inter-news)

Comuni sciolti per mafie: dal 1991 si va alla media di uno al mese - Da quando esiste la legge sono stati sciolti 387 enti pubblici, da Nord a Sud. La mappa e i record. Piantedosi: «Il nostro governo ha già sciolto 15 Comuni in prevalenza di centrodestra, abbiamo dichi ...corriere

Sciopero: a Milano chiudono tre linee della metro - A Milano dopo le 18 chiudono tre linee della metropolitana per via dello sciopero in corso. Lo comunica l'Azienda dei trasporti milanesi in una nota. Chiudono la linea rossa, M1, la verde, M2 e la ...milanotoday

Landini (Cgil): «Sciopero generale l'11 aprile per i diritti dei lavoratori» - "Abbiamo deciso uno sciopero nazionale l'11 aprile con manifestazioni su tutti i territori, per dire basta morti sul lavoro, per dire basta evasione fiscale, basta condoni fiscali e ...ilmessaggero