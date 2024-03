Si schianta con l' auto contro un muro di tufi vicino Taranto | muore il 29enne di Torricella Luigi Chetta

Angelo Maugeri ha perso la vita nel pomeriggio di sabato 23 marzo in seguito a un incidente con la sua moto nel Cremonese. Lievemente ferita la 19enne alla guida dell'auto centrata dalla moto del ... (fanpage)

Ultraleggero si schianta in un giardino: due morti - Pilota esperto e grande appassionato di volo: chi lo conosceva descrive così Lanfranco De Gennaro morto assieme alla moglie Lucia Buccieri nello schianto dell’ultraleggero avvenuto nella tarda mattina ...informazione

Incidente a Marzano di Nola vicino Avellino: un'auto si schianta e si ribalta, gravi cinque ragazzi 20enni - All'altezza di Marzano di Nola (Avellino), una vettura con a bordo cinque 20enni si è schiantata e ribaltata. Tutti i passeggeri sono rimasti feriti ...notizie.virgilio

Si schiantano con l’auto in Irpinia: cinque 20enni in gravi condizioni - Incidente a Marzano di Nola, feriti cinque ragazzi nella notte: dopo aver danneggiato un'altra vettura, si è ribaltata ...avellino.occhionotizie