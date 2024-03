Si ferma la corsa dell’Estra Treviso piazza il colpo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Estra Pistoia 83 Nutribullet84 ESTRA PISTOIA: Willis 14, Della Rosa 3, Moore 16, Saccaggi, Del Chiaro, Varnado, 14, Wheatle 10, Hawkins 11, Ogbeide 15, Stoch ne, Cemmi ne. All. Brienza. NUTRIBULLET: Bowman 15, Zanelli 5, Harrison 20, Faggian, Robinson 10, Mezzanotte 3, Allen 7, Olisevicius 14, Paulicap 10, Torresani ne, Scanduzzi ne. All. Vitucci. Arbitri: Lanzarini, Gonella e Noce. Parziali: 19-24, 38-43, 60-58. Note: tiri da due Pistoia 20/39,20/38. Tiri da tre Pistoia 11/27,9/24. Tiri liberi Pistoia 10/14,17/20. L’Estra cade in casa controndo a tre la striscia positiva di vittorie. Pistoia ha faticato per tutta la partita nel provare a capire il rebus del gioco di, ma non ...