Shannen Doherty | “Tutti abbiamo il diritto di vivere la malattia in privato”

(Di domenica 24 marzo 2024)è diventata popolare per il ruolo di Brenda Walsh in Beverly Hills 90210, telefilm cult andato in onda anche in Italia negli anni ’90, ma continua a essere amatissima anche oggi da chi la seguiva in quel ruolo e non solo. Negli ultimi anni l’attrice ha parlato apertamente e a più riprese del graveche le è stato diagnosticato, un tumore al seno al quarto stadio, che si è poi diffuso al cervello, al punto tale da costringerla a subire un altro intervento nel 2023, e sembra intenzionata ad agire ancora in questo modo. La scelta di essere trasparente sulle sensazioni che lei si trova a provare nasce per lei non solo dalla volontà di condividere con i suoi follower momenti importanti della sua quotidianità, ma anche perché è consapevole di come sia importante sensibilizzare sulla questione, ben sapendo quante donne ...