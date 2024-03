Las Mujeres Ya No Lloran sarà il titolo del nuovo album di Shakira . La cantautrice di Underneath Your Closet ha annunciato a sorpresa il seguito ideale di El Dorado (2017) con tanto di data e ... (optimagazine)

Shakira: “Trasformato il dolore in musica. Lacrime diventate diamanti. I miei figli…” - Le parole della cantante Shakira sulla fine della sua storia con Piquè, a Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin ...golssip

Verissimo, bordata di Shakira a Piquet: "Ho assistito alla fine della mia famiglia - In esclusiva a Verissimo la postar colombiana Shakira si racconta in occasione dell’uscita del suo album "Las Mujeres Ya No ...iltempo

Shakira: l'intervista integrale - Una regina indiscussa della musica internazionale, l'artista latina che ha venduto più dischi nella storia, Shakira, si racconta a Verissimo e presenta il ...libero