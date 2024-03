Servizio sanitario | nuove cure garantite da aprile ma slittano le tariffe

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 24 marzo 2024) I nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea) aggiornati nel 2017, ovvero le prestazionidalnazionale ai cittadini gratuitamente o con il pagamento di un ticket, entrano in vigore dal primocontestualmente con il nuovo tariffario delle prestazioni, che rende esigibili le stesse da parte del cittadino, ma si profila un più che probabile rinvio come annunciato dallo stesso ministro della Salute Orazio Schillaci. Il nomenclatore tariffario, che definisce ledell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, che doveva entrare in vigore dal primo, infatti, con tutta probabilità slitterà e questo significa che i Lea nella versione aggiornata non saranno ancora disponibili per i cittadini. L’entrata in vigore del tariffario era ...