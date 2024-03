Serie D girone E | l’anticipo della 28ª giornata Seravezza alla terza vittoria di fila Di nuovo a segno Putzolu e Mugelli

(Di domenica 24 marzo 2024) sporting trestina 1pozzi 2 SPORTING TRESTINA: Fiorenza, Omohonria, Bucci, Conti, Contucci, Sensi (58’ Belli), Farneti, Menghi, Tascini, Di Nolfo, Marietti (52’ Dottori). (A disp.: Pollini, Lucchetti, Marioli, Coppini, Giuliani, Cardaioli, Soldani). All. Davide Ciampelli.POZZI: Lagomarsini; Salerno, Mannucci, Coly, Ivani; Bedini, Simonetti; Brugognone (60’ Sforzi),, Camarlinghi (70’ Benedetti);(89’ Lopez Petruzzi). (A disp.: Mariani, De Ferdinando, Granaiola, F. Maccabruni, Riccomi, Delorie). All. Christian Amoroso. Arbitro: Luka Meta di Vicenza. Reti: 2’; 76’ Tascini, 88’. Note: ammoniti Omohonria, Contucci, Menghi, Tascini, Di Nolfo, Camarlinghi, Simonetti, Mannucci. CITTÀ DI CASTELLO –...

