Serie D girone E | l’anticipo della 28ª giornata Real FQ aggrappato a Maccabruni Il suo 2-2 tiene accesa la speranza

(Di domenica 24 marzo 2024)forte querceta 2 orvietana 2FORTE QUERCETA (4-3-1-2): Gatti; M., Tognarelli (32’ st Gabrielli), Masi, Giubbolini; Bucchioni (27’ st Lepri), Giuliani, Pecchia (39’ pt Apolloni); Michelucci; Flores Heatley, Podestà (37’ st Tomaselli). All. Buglio. ORVIETANA (4-2-3-1): Rossi; Caravaggi (31’ pt Chiaverini, 32’ st Marsilii), Ricci, Congiu, Lorenzini; Greco, Orchi; Manoni, Priora (39’ st Di Natale), Fabri (35’ st Mafoulou); Santi (32’ st Labonia). All. Rizzolo. Arbitro: Marangone di Udine. Reti: 6’ pt Priora (O), 11’ autorete di Ricci (R); 9’ st Greco (O), 43’ M.(R). Note: ammoniti Tognarelli (R), Orchi (O), Chiaverini (O) e Labonia (O); angoli 9-4 per ilForte Querceta; recupero 4’ pt e 5’ st. FORTE DEI MARMI – Se la rete disarà ...

