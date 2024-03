Serie C 2023 2024 | girone C | il Taranto torna a vincere | battuto 2-0 un Brindisi ormai condannato alla D

(Di domenica 24 marzo 2024) La trentatreesima giornata delC divede il ritornovittoria deldi Ezio Capuano, che si è imposto per 2-0 sul campo del. Situazione sempre più disperata per i padroni di casa,condannatiretrocessione in D e con tanti dubbi sul futuro legati alle difficoltà finanziare e allo stallo della trattativa per la cessione del club. I tre punti invece valgono una bella boccata d’ossigeno per gli jonici, reduci da un solo punto raccolto nelle ultime due di campionato: iladesso è quinto a 53 punti, con la speranza di vedere almeno ridotta la propria penalizzazione di quattro punti.: RISULTATI E ...

Il LIVE in diretta di Olimpia Milano-Napoli , sfida valida come 24^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Gli uomini di coach Messina arrivano dall’esaltante settimana con doppio appuntamento ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Olimpia Milano-Napoli , sfida valida come 24^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Gli uomini di coach Messina arrivano dall’esaltante settimana con doppio appuntamento ... (sportface)

Probabili Formazioni Serie A 2023 / 2024 : ecco come scenderanno in campo le venti squadre Con l’avvio del massimo campionato italiano, anche per la stagione 2023 /24, i fantallenatori, settimana per ... (calcionews24)

Disney+, tutte le nuove Serie in uscita ad aprile 2024 - Ad Aprile 2024 Disney+ aggiorna il suo catalogo con nuove Serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle Serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con ...tvblog

Ennesimo flop in Serie A, nessun riscatto in estate - Dendoncker infatti ha collezionato fino ad ora soltanto tre presenze con la maglia azzurra, per un totale di 21 minuti in Serie A. Numeri minimi ... L’ultima chiamata con il Belgio risale al giugno ...calciomercato

Rugby, Rovigo vince il Derby d’Italia del terzultimo turno della Serie A élite. I Lyons sprintano per la salvezza - La Serie A élite 2023-2024 di rugby manda in soffitta il 16° e terzultimo turno della regular season con le vittorie interne del Rovigo sul Petrarca nel Derby d'Italia per 12-10, al termine di un matc ...oasport