Serie B | volata promozione | il Parma scappa Lotta a tre per il secondo posto

(Di domenica 24 marzo 2024) Roma, 24 mar – Pausa azzurra, oltre alla massima competizione nazionale si ferma anche il campionato cadetto. È tempo di bilanci, seppur parziali a otto giornate dal termine. La sempre imprevedibileB si avvia verso un’accesa: comanda il, dietro un trittico di squadre – Venezia, Cremonese, Como – pronte a giocarsi il. Da metà classifica in giù poi, la classifica è cortissima. Dal Brescia allo Spezia undici squadre in pochissimi punti, ovvero tutta la differenza che passa tra l’accesso agli spareggi per andare in A e una rovinosa retrocessione diretta. Ma andiamo con ordine.salvezza: crolla il Lecco, respira l’Ascoli Partiamo dal fondo. Sembra ormai spacciato il Lecco, reduce da un inizio 2024 disastroso. Fanalino di ...