Serie B | palla a due alle 18 al palasport Ferrara Basket acciaccata | ma serve la reazione

(Di domenica 24 marzo 2024) "La squadra non sta benissimo, ci portiamo dietro alcuni acciacchi che si sono aggravati negli ultimi giorni: sicuramente non ci sarà Cattani, valuteremo gli altri fino allaa due". E’ un coach Benedetto preoccupato per le condizioni dei suoi giocatori quello che ha presentato la gara della sua(Bondi Arena, ore 18) contro Oderzo, fanalino di coda di un gironcino del Play-In Gold che ha ancora tutto da dire a cinque giornate dal termine. Al di là del forfait di Cattani, che soffre di un problema alla schiena, in casa biancazzurra non sono al meglio Guerra, Marchini e Cecchetti, ma tutti e tre dovrebbero essere della partita pur non al 100% della condizione fisica. In settimana lo staff medico ha dovuto gestire i piccoli acciacchi di gran parte dell’organico estense, che oggi si troverà di fronte una squadra ...

Dopo la sosta per la nazionale torna la Serie A Gold con l’8^ di ritorno e la Pallamano Carpi sempre ultima da sola (-1 da Rubiera, solo l’ultima scende diretta) viaggia verso la Puglia per un’altra ... (sport.quotidiano)

L’ultimo match della quarta giornata del Round Scudetto della Serie A1 2023-2024 di Pallanuoto maschile vede resta re a punteggio pieno la Pro Recco , che passa per 6-16 in casa del De Akker Team. Nel ... (oasport)

Emma Villas in campo a Santa Croce per l’ultima giornata di campionato. Fischio di inizio alle 18, in contemporanea su tutti i campi della categoria, per il turno che chiude la regular season e ... (sport.quotidiano)

Serie D, Finisce in parità l'anticipo tra Ghiviborgo e Us Grosseto: 3-3 il risultato finale - Grosseto: Finisce in parità l'anticipo di Serie D tra Ghiviborgo e Us Grosseto. 3-3 il risultato finale. Questa la cronaca della gara. 1’ Cambio di formazione per il Grosseto. Saio, in lista gara, si ...maremmanews

La Rivierabanca riparte dopo la sosta, Zambelli: "Cremona è una squadra talentuosa" - Si entra nella volata finale della fase a orologio del campionato di Serie A2. La Rivierabanca Basket Rimini va in trasferta per affrontare il 6° turno. La squadra di coach Sandro Dell’Agnello ...riminitoday

Basket Serie C. Mens Sana, c’è S. Vincenzo. Betti: "Partita complicata» - La La ‘Note di Siena’ Mens Sana affronta San Vincenzo nel girone di ritorno. Coach Betti punta alla vittoria per garantirsi un posto nei playoff. La squadra è concentrata e pronta per la sfida.lanazione