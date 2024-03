Serie B | l’esito dell’Assemblea | si è parlato di promozioni e retrocessioni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 24 marzo 2024) E’ andata in scena in videoconferenza l’assemblea di Lega B con tutti i club presenti. L’argomento caldo è stata la proposta di modifica alle norme economico-finanziarie per le licenze annunciate dalla Figc, con una differenziazione tra club di A e altre società, nell’ambito del processo di riforme. Al termine, è stata inviata alla Federcalcio una nota per chiedere chiarimenti sulle norme in caso di retrocessione dal massimo campionato allacadetta. La nota L’assemblea, sottolinea la Lega B, è stata convocata “alla luce delle proposte di modifica apportate ai criteri economico-finanziari del piano strategico del sistema calcio, inviata dalla Figc alle componenti l’11 marzo”. In particolare, prosegue la nota, “è stato affrontare il tema sotto il profilo dei collegamenti tra Lega A e B in ragione delle società promosse e retrocesse e anche per la corretta ...