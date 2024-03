Serie B Como | buon pari con il Cadice Roberts studia nuovi moduli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Prosegue il ritiro dela Marbella, in vista dell’ amichevole di martedì contro l’FC Brunos Magpies di Gibilterra. La partita contro il, al diciottesimo posto nella Liga Spagnola, ha datoe indicazioni ae Fabregas, il match finito uno a uno, ha visto in campo tutti i giocatori della rosa, tranne Baselli che si sta allenando a parte, per recuperare dall’infortunio. L’allenatore lariano ha schierato dall’inizio la formazione titolare, con in attacco la coppia Cutrone–Gabrielloni. Ilha segnato nel primo tempo al 22’ con Ramos, mentre ilha pareggiato nella ripresa al 23’ con una rete di Fumagalli, dopo un’azione da calcio d’angolo, dopo una respinta corta della difesa del. Nella ripesa è stato annullato un gol a Ballet, che a ...