SERIE A2 FEMMINILE Tushe difende la vetta nel match col Camerano

(Di domenica 24 marzo 2024) Terzo appuntamento per la Gruppo AFnella seconda fase del campionato diA2. Oggi le pratesi, che sono in testa a punteggio pieno alla classifica del gruppo F, affrontano il, già loro avversario durante la regular season. L’obiettivo è quello di continuare nella striscia vincente (due vittorie su due gare disputate contro Marsala ed Edilspi Mattroina) per andare alla lunga pausa (il torneo riprenderà il 20 aprile con la penultima giornata) conservando la leadership. Per far questo, la squadra allenata da Valentina Megli oggi ha a disposizione anche il fattore campo: la partita si giocherà infatti alle ore 16.30 al Pala Keynes. Nella terza giornata si disputa anche il confronto Edilspi Mattroina-Chiaravalle. Questa è l’attuale classifica: Gruppo AFPrato 4 punti; ...

Sulla piattaforma streaming VBTV , sui canali Sky Sport (e in streaming su NOW) e in chiaro su Rai Sport (con Rai Play) torna lo spettacolo del Volley con la Serie A1 Femminile 2023 / 2024 con la 26a ... (sportintv.eu)

Universo Pavia ultima chiamata per la salvezza Rischio Garlasco - Conta solo vincere e da tre punti oggi pomeriggio alle 17 al PalaRavizza per la Sfre Tecnilux Universo In Volley Pavia che, nel quadro della ventesima giornata nel girone C di SERIE B1 FEMMINILE, rice ...laprovinciapavese.gelocal

Cus Pavia ospita il Psg Voghera va a Saronno - Il match di cartello della ventesima giornata in C FEMMINILE, girone E, si gioca questa sera al PalaCus di via Bassi a Pavia dove la capolista di coach Diego Cervone ospita in un derby da scoprire il ...laprovinciapavese.gelocal

Basket FEMMINILE, Sassari supera Battipaglia in SERIE A1. La Famila Schio batte Brescia ed aggancia la Virtus Bologna in classifica - Il weekend di SERIE A1 di basket FEMMINILE si apre con due anticipi nel sabato sera ovvero Battipaglia-Sassari e Brescia-Reyer Venezia: andiamo a riepilogare insieme gli esiti di queste sfide. O.ME.P.oasport