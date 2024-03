Serie A Silver | Genea Lanzara incerottata cede il passo al San Lazzaro

(Di domenica 24 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDopo quattro successi consecutivi e la matematica qualificazione ai PlayOff Promozione, ladeve arrendersi in quel di Bologna ai padroni di casa della Tecnocem San. La squadra allenata da coach Pasquale Maione si è presentata al PalaYuri con diverse defezioni, in primis quelle di Arena, De Luca e Vitiello che si sono aggiunte alle ormai lunghe assenze degli infortunati. Ciò nonostante, la squadra non è riuscita ad approcciare al match nel modo migliore, con gli avversari praticamente avanti nel punteggio per l’intero arco dei sessanta minuti di gioco. Stabellini e compagni, insomma, hanno approfittato delle defaillances dei salernitani per trovare due punti importanti e riscattarsi dalla sconfitta maturata nel girone di andata alla Palestra Palumbo, quando la...

