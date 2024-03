Serie A Femminile – Milan-Pomigliano 4-0 | gol lampo di Vigilucci | LIVE NEWS

WOMEN | Lazio-Freedom, le formazioni ufficiali: quante novità per Grassadonia! - Le scelte dei due allenatori per la gara di Serie B Femminile valida per la ventiduesima giornata di campionato: così in campo le due squadre ...cittaceleste

Anderlini ancora amara per la Rossetti Market Conad (3-2) - Ora la Rossetti Market Conad si tuffa nella suggestiva avventura della Final Four di Coppa Italia di Serie B a Campobasso; venerdì alle 9,30 sfida contro la Futura Terracina nella semifinale della ...piacenzasera

Renatinha show a Lamezia: Bitonto senza freni nell'anticipo - Le campionesse d'Italia s'impongono 11-2 e continuano a dominare la regular season di Serie A Femminile. Ora le altre: TikiTaka Francavilla impegnato in casa contro l’Atletico Foligno.corrieredellosport