Serie A Femminile 2023 2024 | l’Inter batte 3-0 la Fiorentina | il Milan travolge Pomigliano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024)la3-0 nella seconda giornata della Poule Scudetto didi calcio. Al Viola Park, dopo un momento emozionante nel ricordo di Joe Barone, le nerazzurre prendono subito in mano le redini del gioco. La retroguardia delle padrone di casa all’8? sbaglia uscita ene approfitta con Magull che serve in profondità Annamaria Serturini, che non sbaglia da buona posizione. Le viola provano a rispondere con Janogy, che al 15? si gira in area e calcia in porta ma ci pensa Csiszar a salvare in scivolata. Nella ripresa, le padrone di casa provano subito a pareggiare i conti con il colpo di testa di Longo (53?) ma Durante respinge in tuffo. Le nerazzurre poi alzano il ritmo e al 62? arriva il gol con una ...