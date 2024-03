Serale di Amici | le pagelle | Malgioglio unico 10 | Zerbi-Celentano come Barbie e Ken 6

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 24 marzo 2024) La prima puntata deldi23 ha dimostrato una cosa: squadra che vince non si cambia. E Maria De Filippi ha avuto ragione, sia con i tre giudici – su tutti Cristiano, insostituibile – che con i Prof. che hanno inaugurato la nuova stagione di immancabili scontri. In questo Alessandraè una vera maestra, coinvolta ancora una volta nel guanto di sfida tra Prof. del collega Rudy: i due in versionee Ken hanno regalato un momento di grande ilarità in questo sabato sera. Ma non è tutto qui. Cristianoinimitabile, voto: 10 Cristianoè un comico naturale. Con la sua spontaneità e le battute di cui spesso neanche si rende conto – inevitabile chiedersi se ci sia o ci faccia – è stato una delle ...