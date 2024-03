Sei single e vivi da solo? Non disperare | puoi accedere a degli incredibili Bonus!

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di domenica 24 marzo 2024) Le persone che vivono da sole possono contare su numerose agevolazioni e benefici economici. Vediamo quali sono e come si richiedono. Una delle misure più discusse del 2024 è il nuovo Assegno di Inclusione che, dal mese di gennaio, ha ufficialmente preso il posto del Reddito di Cittadinanza. Ci sono diverse agevolazioni economiche per coloro che vivono da soli – informazioneoggi.itSi tratta di un sussidio economico che può essere chiesto dalle famiglie con almeno un componente disabile, over 60 o in condizioni di disagio e inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali. Possono, dunque, ottenerlo anche i soggetti che vivono da soli, a condizione che abbiano un ISEE non superiore a 9.360 euro. Allo stesso modo, il neo Supporto per la Formazione e il Lavoro mira ad aiutare le persone di età compresa tra i 18 e i 59 anni. In particolare, consente di ...