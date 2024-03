’Sei regine’ | sul palco sale la storia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 24 marzo 2024) Uno spettacolo teatrale che unisce la recitazione alla, quella vera. Oggi alle 18 al teatro San Prospero, in via Guidelli a Reggio, va in scena "Sei regine", con Francesca Chierici, Debora Di Lorenzo, Eleonora Chiara Granaudo, Libera D’Antuono, Francesca Artioli, Erica Magnani, Matteo Bertani. Una produzione della compagnia More than Musical-Le Rane, con la regia affidata a Manuela Mellini. Sei donne, sei Regine, ma prima di tutto, sei mogli di uno dei sovrani più discussi dellainglese: Enrico VIII. Con un’apertura in modalità concerto, sono in scena insieme per riscrivere la loro. Attraverso i loro occhi raccontano al pubblico come sia davvero andata. E’ una gara a chi ne ha dovute subire di più. Costumi, musiche e coreografie di questo spettacolo rappresentano la personalità di ogni degina: Caterina d’Aragona, ...