Sei Nazioni femminile 2024 | la programmazione delle partite su Sky Sport e in streaming su NOW

(Di domenica 24 marzo 2024) Da domenica 24 marzo, al 27 aprile, appuntamento su Skye insu NOW con l’edizionedel Guinness Women’s Six Nations di rugby, il più importante torneo europeodella palla ovale per, giunto alla 29ma edizione. Come per quello maschile, anche nel Seiin campo ci sarà … L'articolo proviene dain TV.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Inghilterra , match valido per la prima giornata del Sei Nazioni di rugby ... (oasport)

Esordio di fuoco per l’Ital Rugby femminile , che scenderà in campo oggi al Lanfranchi di Parma contro l’Inghilterra. Le britanniche sono le favorite d’obbligo per il titolo finale e per le azzurre ... (oasport)

Sei Nazioni, oggi Italia-Inghilterra, Francesca Granzotto: «Così è nato il mio amore per il rugby» - Con l'impossible Italia-Inghilterra inizia oggi alle 16 allo stadio Lanfranchi di Parma il Sei Nazioni femminile che vede le azzurre del ct Nanni Raineri e della capitana Elisa ...ilgazzettino

Rugby, Sei Nazioni femminile: l’Italia all’esordio contro l’armata inglese - Esordio di fuoco per l’Italrugby femminile, che scenderà in campo oggi al Lanfranchi di Parma contro l’Inghilterra. Le britanniche sono le favorite d’obbligo per il titolo finale e per le azzurre sarà ...oasport

