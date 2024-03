Sei Nazioni femminile 2024 | il ct Raineri dopo il ko contro l’Inghilterra | “Soddisfatti del percorso che abbiamo intrapreso”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) “fatto 50 minuti di grande rugby, le ragazze hanno messo un enorme impegno e hanno tenuto finché gli è stato possibile. Oggi siamodelchee proviamo a prendere ciò che di buono c’è stato”. Il ct Giovannicommenta così la sconfitta per 0-48 a Parma dell’Italrugbynella prima giornata del Sei. Il ct fa poi il punto sulle condizioni delle sue: “Michela Sillari ha subito un infortunio a causa di un crocodile roll, una manovra pericolosa, che ha causato infortuni serissimi a giocatori e giocatrici in passato. Bisogna forse riflettere sul futuro di questo tipo di approccio. Per il resto valuteremo in settimana, ma è stata una ...