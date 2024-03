Seconda Categoria | Tavernelle e Muraglia in testa | Apecchio e Cuccurano in agguato

In Prima Categoria il big match è Olimpia Marzocca-Sassoferrato Genga. Labor-Sampaolese vale la salvezza. In Seconda Categoria , l’Olimpia Ostra Vetere può riaprire il campionato in casa dell’Ostra ... (vallesina.tv)

In Seconda categoria oggi si anticipano tutte e otto le gare della decima giornata del girone di ritorno (ore 15). Tavernelle-Avis Sassocorvaro. La capolista ospita la quinta in classifica per ... (sport.quotidiano)

In Prima Categoria pari tra Olimpia Marzocca e Sassoferrato Genga. Vince il Montemarciano ed anche la Labor nello scontro salvezza contro la Sampaolese. In Seconda Categoria in testa tutti ... (vallesina.tv)

Coppa toscana prima Categoria. San Giuliano troppo forte, il Chianti Nord sconfitto a testa alta - Il San Giuliano vince 3-1 contro il Chianti Nord nella finale di Coppa Toscana Prima Categoria, ma i chiantigiani giocano con orgoglio. San Giuliano squadra forte, Chianti Nord combatte fino alla fine ...lanazione

Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas va in missione sul campo di Santa Croce. C’è un secondo posto da difendere a qualsiasi costo - Ultima giornata di campionato per Emma Villas a Siena: la sfida a Santa Croce definirà la griglia play-off. Siena cerca di difendere la Seconda posizione in classifica contro Santa Croce.lanazione

Dilettanti. Uno stop per l’Azzurra - Con l'Eccellenza e la Promozione in pausa per il Torneo delle Regioni, i campionati di Prima e Seconda Categoria continuano: Azzurra Sbt in testa a Prima D, Pedaso vince in Seconda G. Prossimo turno i ...ilrestodelcarlino