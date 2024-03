Se nelle Università tira una brutta aria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Firenze, 24 marzo 2024 –una. L’di Torino non parteciperà al bando 2024 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la raccolta di progetti di collaborazione tra le istituzioni di ricerca italiane e israeliane; lo ha deciso il Senato accademico che ha votato una mozione (con un voto contrario, quello della coraggiosa professoressa Susanna Terracini, e due astensioni), che ritiene non opportuna la partecipazione dei propri ricercatori al bando Maeci, visto il protrarsi della situazione di guerra a Gaza. La votazione, e qui sta l’aspetto surreale, si è svolta alla fine di un’assemblea tra i membri del Senato accademico e gli studenti del collettivo "Cambiare Rotta" e "Progetto Palestina", che avevano interrotto una seduta del Senato accademico. "La protesta ha ...