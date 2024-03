(Di domenica 24 marzo 2024) Sensibilizzazione alla legalità: gli studenti di Ercolano incontrano il Sostituto Procuratore di Napoli, Valter Brunetti, l’Assessore alla Pubblica Istruzione della Giunta regionale Campana, Lucia Fortini, il Maggiore dei Carabinieri, Francesca Romana Roberto e le Istituzioni locali del territorio di Ercolano, Avv. Luigi Luciani e la Dr.ssa Carmela Saulino. La Preside Cagnazzo dichiara: «Nisida non è Mare Fuori. La detenzione è sofferenza ed isolamento, non una fiction. Laè un faro nella notte. Siamo un’area ad alto rischio di dispersione ed evasione scolastica». Laè laregione d’con il più alto tasso di, dopo la Sicilia, con una percentuale che supera il 16%. I risultati della ricerca di OpenPolis 2023 sono stati presentati a ...

In Campania quasi 80mila aspiranti insegnanti si contendono meno di 2mila posti nel Concorso per le scuole infanzia, primaria, secondaria e sostegno. Un' occasione importante per immettere nuova ... (orizzontescuola)

L'amministrazione comunale di Cervino, in provincia di Caserta ha disposto la sanificazione straordinaria di tutti i plessi scolastici del territorio in risposta all'aumento dei casi di influenza e ... (orizzontescuola)

Scuola, Campania seconda in Italia per abbandono scolastico - Secondo la ricerca, l’11,5% dei giovani tra 18 e 24 anni lascia la Scuola prima del tempo (2022), ovvero quasi 2 punti in più della media Ue. Il traguardo fissato dal Consiglio dell’Ue è di arrivare a ...salernotoday

Hanno abbandonato la Scuola in 500 mila. I “Cervelli in fuga”, invece sono “solo” 55.500 - hanno abbandonato la Scuola prematuramente sono stati 465.0001 , pari all’11,5 per cento della popolazione presente ...ilmetropolitano

Formwork punta sulle eccellenze del territorio Formazione sempre al passo con i tempi - Negli ultimi sei anni, la prospettiva si è evoluta. L’ente concentra tutto l’impegno e la professionalità al settore agricolo ed enogastronomico ...napoli.repubblica