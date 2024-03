Scoppia l’Amore tra Beatrice e Giuseppe? Cosa si sono detti prima di uscire dal Grande Fratello

Mare Fuori è ormai un vero e proprio fenomeno. Mentre il pubblico si gode gli ultimi episodi della quarta stagione della fiction, c’è chi invece sogna ad occhi aperti per una nuova coppia che ... (velvetgossip)

Grande Fratello, adesso si spiega tutto: Anita non riesce più a tenerselo dentro e nella notte ha confessato tutto a Varrese e Rosy. Il suo interesse per il concorrente chiarisce anche la rottura ... (caffeinamagazine)