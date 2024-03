Scontro fra auto e moto | muore a 46 anni

Matteo Bassetti contro Antonella Viola e il pensiero sul vino: l'immunologa "ossessiona" lo fa infuriare - Matteo Bassetti torna a criticare Antonella Viola sul suo pensiero sul vino: l'attacco del virologo alla collega ...notizie.virgilio

Incidente a Palermo, Scontro tra auto in viale Regione Siciliana: due feriti - Incidente stradale questa mattina a Palermo, in Viale Regione Siciliana in direzione Catania, nei pressi di via Perpignano. Due auto, una Toyota Yaris e una Opel Astra, si sono scontrate sulla carregg ...mondopalermo

Incidente mortale tra moto e auto: la vittima è il brianzolo Angelo Salvatore Maugeri - Angelo Salvatore Maugeri, 46 anni di Cornate d'Adda, ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale mentre viaggiava in moto ...mbnews