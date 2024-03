Scontro diretto da non fallire per i bianconeri

(Di domenica 24 marzo 2024) SANSEPOLCRO Ogni domenica che passa, per il Sansepolcro diventa sempre più decisiva e lodi oggi a Ponsacco comincia ad assumere una importanza vitale per le sorti della formazione bianconera nel contesto di una zona play-out sempre più distante da quella salvezza dopo il "fosso" che la Sangiovannese ha scavato grazie alla vittoria di sette giorni fa nel derby sul neutro di Sinalunga. Per la formazione di Bonura il disco è divenuto rosso fisso, tanto più sul piano psicologico i pisani di mister Bozzi – nelle cui file milita l’ex Bologna, partito in dicembre – stanno vivendo un momento favorevole, alimentato dagli ultimi risultati: il colpaccio sul campo della Pianese (allora capolista) e l’impresa sfiorata nel turno precedente al Brilli Peri di Montevarchi, dove stavano conducendo fino a 5 minuti dalla fine. Il Real Forte Querceta è ...

La Fezzanese a San Remo. Il derby è Scontro diretto

LIVE Camila Giorgi-Swiatek 1-6 1-6, WTA Miami 2024 in DIRETTA: l’azzurra cede alla polacca - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.16 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buonanotte da parte di OA Sport. 00.14 Si chiude un match senza molta ...oasport

Universo Pavia ultima chiamata per la salvezza Rischio Garlasco - Conta solo vincere e da tre punti oggi pomeriggio alle 17 al PalaRavizza per la Sfre Tecnilux Universo In Volley Pavia che, nel quadro della ventesima giornata nel girone C di serie B1 femminile, rice ...laprovinciapavese.gelocal