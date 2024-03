Scommesse ed errori di quota | UFFICIALE | cambia tutto

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 24 marzo 2024)eddi: dopoquello che è uscito nei mesi scorsi adesso è anche. Ecco quello che succederà dal prossimo uno giugno Dal prossimo uno giugno parte il nuovo regolamento suglididei bookmaker. Lo dice Agipronews.it, che sottolinea come questo, per gli operatori, rappresenta uno strumento di tutela dell’attività scorretta di molti scommettitori. Un centronegli Stati Uniti (Lapresse) – Ilveggente.itQuelli che speculano, in poche parole, suglidei bookmaker durante gli eventi sportivi per cercare di incassare una vincita superiore rispetto a quella che è giusta. “L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha pubblicato il provvedimento in cui vengono definite le modalità di ...