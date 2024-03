(Di domenica 24 marzo 2024) (Adnkronos) –anche, 242024, lodeicondisia per iRegionali che per gli InterCity e le Frecce. Lasu tutto il territorio, partita ieri, terminerà alle 21.00 di. Lonazionale riguarda il personale del Gruppo FS,talia, Trenord e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Pubblicato il 24 marzo , 2024 (Adnkronos) – continua anche oggi , 24 marzo 2024, lo Sciopero dei treni con rischio di ritardi e cancellazioni sia per i treni Regionali che per gli InterCity e le ... (dayitalianews)

Le fasce di garanzia, i treni interessati continua anche oggi , 24 marzo 2024, lo Sciopero dei treni con rischio di ritardi e cancellazioni sia per i treni Regionali che per gli InterCity e le ... (sbircialanotizia)

treni: frana sui binari e fino a stasera lo Sciopero - Un nuovo Sciopero dei treni impatterà sui servizi di trenitalia, Italo e Trenord, la società di trasporto ferroviario regionale in Lombardia, tra il 23 e il 24 marzo. La mobilitazione indetta… Leggi ...informazione

Sciopero treni oggi 24 marzo, continua la protesta: rischio ritardi e cancellazioni - Fino alle 21.00 rischio di ritardi e cancellazioni sia per i treni Regionali che per gli InterCity e le Frecce ...adnkronos

La vigilia in casa laniera. Ridolfi: "Mi aspetto un avversario affamato» - Il Prato cerca continuità dopo il pareggio di Imola per avvicinarsi alla permanenza in serie D. Il derby contro la Pistoiese si preannuncia infuocato, con il Prato determinato a conquistare punti cruc ...lanazione